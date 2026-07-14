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14 июля, 13:25

Мэр Москвы

Собянин сообщил о завершении строительства школы в Ново-Переделкине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство новой школы завершено в столичном районе Ново-Переделкино. Сергей Собянин встретился с будущими педагогами, родителями и учениками образовательного учреждения.

"В новом учебном году пойдете в новую школу. Постарались, чтобы она вам понравилась, новая школа. Она сделана по самым последним стандартам. Здесь есть все: и медиатека, и первоклассные спортивные залы, профильные кабинеты, медицинские классы", – сказал градоначальник.

Ученики в беседе с Собяниным рассказали, что уже успели осмотреть школу. Они высоко оценили просторные и светлые помещения, интерьеры, а также современное оснащение кабинетов.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, новый четырехэтажный учебный корпус школы № 1238 на Лукинской улице рассчитан на 550 учащихся 6–11-х классов. Его возвели в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) по индивидуальному проекту. Площадь здания составляет 8 400 квадратных метров.

В школе предусмотрены учебные кабинеты, обеденный зал с пищеблоком, зал для мероприятий, спортзал с раздвижным занавесом, малый спортзал, медиатека, студия хореографии, ИТ-полигон с зонами 3D-моделирования, робототехники и прототипирования. Некоторые учебные зоны оборудованы специальными перегородками, что позволяет адаптировать кабинеты под разные форматы занятий и мероприятий.

Школа откроет свои двери 1 сентября 2026 года. В новом корпусе образовательного учреждения будут в том числе реализовываться проекты предпрофессионального образования "Психолого-педагогический класс", "Медицинский класс" и "Естественно-научная вертикаль".

В пресс-службе мэра и правительства напомнили, что с 2011 года в столице возвели 732 объекта образования, включая 502 детсада и 230 школ. Из них за счет городского бюджета появилось 347 объектов, а за счет внебюджетных средств – 385 объектов. В планах на 2026 год – открыть в Москве более 60 образовательных учреждений.

Ранее стало известно, что в столице завершается реконструкция двух зданий школы "Южное Измайлово", расположенных на Челябинской улице. Работы планируется завершить к началу нового учебного года. Например, в здании по улице Челябинская появятся универсальные и специализированные кабинеты, зоны для занятий в больших и малых группах, а также помещения для мероприятий.

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