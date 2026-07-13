Собянин: современные кабинеты физики появятся в обновленных школах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В обновленных школах Москвы оборудуют современные кабинеты физики. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, у столичных школьников растет интерес к естественным наукам.

"В этом году ОГЭ по физике сдавали свыше 20 тысяч ребят – на три тысячи больше, чем в прошлом. А единый госэкзамен по физике выбрали свыше 13 тысяч выпускников текущего года – на три тысячи больше", – сказал Собянин.

Он также отметил, что в активе команды Москвы 16 дипломов победителей и 72 диплома призеров Всероссийской олимпиады школьников по физике. Также москвичи отметились на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров и Азиатской физической олимпиаде.

В столице поддерживают науку, в связи с этим здания, которые обновляют по программе "Моя школа", получат современные кабинеты физики. Для них город закупит 30 тысяч единиц новейшего учебного оборудования.

В частности, в школы поступит более 1,5 тысячи наборов, в каждом из которых минимум 12 датчиков. Для подготовки к ОГЭ в школы передадут более 480 комплектов ГИА-лабораторий.

Собянин напомнил, что школьники активно защищают свои проекты на городских научно-практических конференциях. В этом году в секции "Прикладная физика" ("Инженеры будущего") ребята представили более 700 работ.

"Среди них – гравитационный аккумулятор, который собирает излишки энергии из электрических сетей за счет подъема груза на высоту, а затем, сбрасывая груз, снова превращает ее в электричество", – отметил глава города.

В секции "Фундаментальная физика" ("Наука для жизни") было заявлено свыше 360 исследований. А на стыке наук в секции "Биофизика" конференции "Старт в медицину" юные москвичи защитили еще более 80 проектов.

Кроме того, в школы поставят более 770 новейших лабораторных комплексов по механике, молекулярной физике, оптике и электричеству. Новые кабинеты позволят школьникам проводить полноценные исследования, осваивать физику через современный лабораторный практикум и успешно готовиться к экзаменам.

Между тем в столице уже завершается реконструкция двух зданий школы "Южное Измайлово" на Челябинской улице. Здесь появятся универсальные и специализированные кабинеты, а также предусмотрен лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук.

Школы, которым более 40 лет, после реконструкции будут соответствовать уровню новых образовательных учреждений города.