Ряд поездов между Москвой и Крымом задерживается в пути

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Несколько поездов "Таврия" в сообщении с Крымом отстают от расписания из-за временного закрытия Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба компании "Гранд Сервис Экспресс".

В частности, задерживается на 10 часов поезд № 27/28 отправлением 12 июля, который следует из Симферополя (от Керчи) в Москву. Помимо этого, отстает от графика на 4,5 часа состав № 91/92 отправлением 11 июля, который курсирует из Москвы в Севастополь (до Керчи).

Кроме того, на 3,5 часа задерживается поезд №027/028 Москва – Симферополь (до Керчи) отправлением 11 июля. Также отстают от расписания составы сообщением с Санкт-Петербургом и Адлером.

Пассажиров предупредили, что время задержки поездов в пути может быть скорректировано. Начальники составов уведомляют граждан о планируемом времени прибытия на станцию по мере поступления сведений.

Проезд по Крымскому мосту был перекрыт с вечера 12 июля. Спустя более чем 11 часов движение открыли. Теперь легковые машины, микроавтобусы и автобусы смогут проехать по мосту без ограничений.

Также восстановлено железнодорожное движение по мосту. При этом проезд электромобилей по Крымскому мосту запрещен еще с ноября прошлого года.

