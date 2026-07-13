Руководство Volkswagen отказалось закрывать заводы ради экономии

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Руководство Volkswagen не планирует закрывать производственные площадки в Германии ради снижения расходов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Bild.

По словам главы концерна Оливера Блюме, есть более грамотные пути решения финансовых проблем. В частности, он отметил успешное снижение себестоимости продукции на заводах компании на 20% в 2025 году.

"Мы являемся явным лидером рынка в Европе – как среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, так и среди полностью электрических автомобилей", – сказал Блюме.

Он также добавил, что автомобили бренда пользуются высоким спросом. Однако концерну придется и дальше урезать расходы из-за того, что компания не получает желаемой прибыли.

Концерн реализовал свыше 50 тысяч машин, включая модель ID. Polo, при этом финансовые показатели компании ухудшаются. Мировые продажи во втором квартале просели на 8,6%.

Руководство Volkswagen ранее назвало положение концерна критическим. Члены совета директоров высказались за полное изменение стратегии. В частности, они негативно оценили политику концерна на китайском и североамериканском рынках.