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13 июля, 12:12

Общество

Диспансеризацию в первом полугодии 2026 года прошли 52 млн россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 52 миллионов граждан РФ прошли диспансеризацию в первом полугодии этого года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на заявление вице-премьера России Татьяны Голиковой, сделанное на совещании кабмина.

Голикова указала, что диспансеризация помогает выявить на ранних стадиях разные заболевания и своевременно начать лечение пациентов. Она также указала, что в российских регионах активно проводят медицинские обследования, которые позволяют улучшить здоровье россиян.

Ранее Голикова заявляла, что порядка 37% взрослых россиян страдают от так называемых "болезней-всадников": рака, диабета второго типа, нейродегенеративных заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.

Данный термин, как пояснила вице-премьер РФ, был взят из литературы. Она призвала не тревожиться из-за таких статистических данных, поскольку развитие этих заболеваний требует значительного времени, а не нескольких часов или дней.

В России расширили перечень обследований при диспансеризации

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