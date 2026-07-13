Движение на Варшавском шоссе затруднено из-за выпавших из грузовика труб

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Движение на Варшавском шоссе в Нагатино-Садовниках в сторону центра Москвы затруднено из-за выпавших из грузовика труб. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел у дома 45 на Варшавском шоссе. По данным собеседника журналистов, трубы выпали из прицепа грузового автомобиля, который следовал в сторону центра.

В Дептрансе Москвы подтвердили информацию о дорожно-транспортом происшествии. На месте инцидента уже работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

"Движение в сторону центра затруднено на 1,6 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – добавили в департаменте.

Ранее водитель "Газели" въехал в две машины, которые стояли на буксировочной сцепке на МКАД. Из-за этого "Газель" загорелась. В ДТП пострадали два человека. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

