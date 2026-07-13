13 июля, 14:07Происшествия
Движение на Варшавском шоссе затруднено из-за выпавших из грузовика труб
Инцидент произошел у дома 45 на Варшавском шоссе. По данным собеседника журналистов, трубы выпали из прицепа грузового автомобиля, который следовал в сторону центра.
В Дептрансе Москвы подтвердили информацию о дорожно-транспортом происшествии. На месте инцидента уже работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
"Движение в сторону центра затруднено на 1,6 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – добавили в департаменте.
Ранее водитель "Газели" въехал в две машины, которые стояли на буксировочной сцепке на МКАД. Из-за этого "Газель" загорелась. В ДТП пострадали два человека. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.