Народного артиста РФ Смирнова похоронят 16 июля на Троекуровском кладбище

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Похороны народного артиста РФ Юрия Смирнова пройдут 16 июля в 13:00 на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Перед этим, в этот же день, на Основной сцене Театра на Таганке состоится церемония прощания. Проводы артиста начнутся в 11:00.

Смирнов умер 11 июля в возрасте 87 лет. Представитель театра на Таганке рассказал, что актер скончался у себя дома. Артист до последнего выходил на сцену, а в августе должен был принять участие в спектакле.

По предварительным данным, причиной смерти Смирнова стал инсульт. Как рассказали в окружении актера, однажды инсульт у него уже выявляли, в результате чего артист находился в реанимации. При этом для определения точной причины смерти проводится судмедэкспертиза.

Широкую известность актер получил после премьеры сериала "Вечный зов", где он воплотил роль Петра Полипова. Также Смирнов снялся в фильмах "Бумбараш" и "Старики-разбойники". Всего в его фильмографии насчитывается 79 работ.