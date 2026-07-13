Скончался актер сериала "Мухтар. Новый след" Иван Кушнерук

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Актер Иван Кушнерук умер на 35-м году жизни. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на публикацию режиссера Сергея Землянского в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Артист скончался 27 июня. Режиссер выразил искренние соболезнования родственникам Кушнерука. Землянский также рассказал, что должен был с актером выпустить спектакль в Минске, в Театре Янки Купалы. По его словам, Кушнерук репетировал роль Марка Шагала. Режиссер добавил, что Кушнерук был замечательным актером.

Кушнерук родился 7 июля 1991 года в Лунинце. Он учился в Белорусской государственной академии искусств. С 2015-го артист стал работать в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

Актер принимал участие в спектаклях "Шляхтич Завальня", "Первый", "Две души" и в многих других постановках. В 2020 году он ушел из театра.

Кроме того, в 2015 году Кушнерук сыграл роль в сериале "Мухтар. Новый след", а в 2023-м – в мелодраме "Постучись в мою калитку".

