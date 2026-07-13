Умер актер из сериала "Удивительная миссис Мейзел" Джош Гризетти

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Американский актер театра и кино Джош Гризетти, известный по сериалу "Удивительная миссис Мейзел", скончался на 45-м году жизни. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на публикацию Metro.

Друг Гризетти Роб Макклюр рассказал в беседе с журналистами, что актер покончил с собой. Это произошло в пятницу, 10 июля.

Гризетти родился в 1981 году в Вашингтоне. Он начал свою карьеру с театра, быстро став яркой звездой Бродвея. Первую крупную театральную награду он получил за роль в постановке Enter Laughing. Также он исполнил главные роли в мюзиклах It Shoulda Been You, Something Rotten!, Camelot и Ragtime.

На телевидении и в кино он запомнился ролью писателя Ральфа Эмерсона в пятом сезоне сериала "Удивительная миссис Мейзел". Также он снимался в проектах "Рыцари процветания", "Хорошая борьба", "Роковая страсть", "Сестра Джеки", "Тезки", "Люди в черном – 3" и других.

