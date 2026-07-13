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13 июля, 17:47

Регионы

Путин назвал непростой ситуацию с паводками в Дагестане

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Ситуация с паводками в Дагестане остается сложной. Об этом заявил Владимир Путин в ходе посещения форума Народного фронта "Все для Победы!".

В рамках рабочего визита глава государства осмотрел выставку и пообщался с волонтерами. Руководитель регионального исполкома ОНФ в Запорожской области Сергей Бильченко рассказал президенту о гуманитарной миссии в республике.

В частности, весной активисты Народного фронта отправились в регион для оказания помощи. В течение 35 дней они занимались эвакуацией людей, откачиванием воды и доставкой продуктов.

"Там еще сейчас непростая ситуация", – констатировал Путин.

Ливневые дожди накрыли Дагестан в начале июля. Осадки привели к масштабным повреждениям автодорог. В частности, в Чародинском районе 30 населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения, а на автодороге Цуриб – Арчиб из-за оползней и камнепадов прервалось сообщение с 18 селами.

Более того, стихия повлияла на электроснабжение, оставив без света порядка 36 тысяч местных жителей. Врио главы республики Федор Щукин заявил, что держит ситуацию под контролем и угрозы для жизни людей нет.

В Дагестане 60 населенных пунктов отрезаны от дорог из-за дождей

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