США восстанавливают блокаду морских портов Ирана

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Соединенные Штаты восстанавливают блокаду морских портов Ирана. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он пояснил, что данная блокада не дает иранским кораблям или их клиентам права заходить или покидать порты. При этом все остальные страны смогут пользоваться проливом "на открытой и справедливой основе".

Трамп также подчеркнул, что впредь США будут известны как "хранители Ормузского пролива".

"Однако в качестве таковых и исходя из принципа справедливости будут получать возмещение в размере 20% всех транспортируемых грузов за все расходы, связанные с обеспечением безопасности в этом весьма неспокойном регионе мира. Процесс и формирование начнутся немедленно", – заявил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Ормузским проливом, вероятно, будут управлять США. Он напомнил, что на протяжении 50 лет Соединенные Штаты охраняли пролив бесплатно, однако теперь будут "зарабатывать деньги".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, после чего тот атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы вновь ударили по Исламской Республике. Удар стал ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.