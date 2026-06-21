Fox: Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Ормузский пролив будет оставаться закрытым

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Президент США Дональд Трамп во время беседы с чиновниками из Ирана пригрозил, что он уничтожит их страну, если Тегеран не откроет Ормузский пролив. Об этом заявил журналист телеканала Fox News Трей Ингст на основании своей беседы с Трампом.

"Мы можем взять пролив под контроль, если потребуется", – приводит Ингст цитату Трампа.

Также американский лидер выразил разочарование тем, что Израиль не может покончить с ливанским движением "Хезболла". Поэтому он близок к тому, чтобы передать эту задачу новому правительству Сирии. В это же время Трамп считает, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа сможет вести борьбу против "Хезболлы" "более точечно, не снося здания, а проводя боевые действия на земле".

"Иран должен немедленно остановить своих щедро оплачиваемых ставленников в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова очень жестко ударим по Ирану", – добавил Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

В это же время, по данным иранского IRIB, первый после снятия блокады США контейнеровоз уже прибыл в иранский порт Шахид Раджаи. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, в свою очередь, охарактеризовал перемирие с движением "Хезболла" как хрупкое.

"Мы должны быть готовы к возобновлению боевых действий для нейтрализации угроз и быстрого перехода в наступление, если потребуется", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, первый раунд переговоров между США и Ираном, по данным Reuters, уже завершился.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. 14 июня стороны достигли мирного соглашения и объявили о прекращении огня, а 18 июня подписали электронный меморандум. Затем США и Иран договорились об уменьшении уровня обогащения запасов урана, которые есть у Исламской Республики.

