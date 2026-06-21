США и Иран договорились о снижении обогащения урана

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США и Иран договорились об уменьшении уровня обогащения запасов урана, которые есть у Исламской Республики. Об этом сообщил глава МИД Пакистана Исхак Дар в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, ядерные запасы Тегерана до сих пор находятся "под землей". Он добавил, что обе стороны осознали необходимость дипломатического урегулирования данного вопроса.

Кроме того, Дар заявил, что Иран согласился не вводить в ближайшие 60 дней транзитные пошлины для судов, которые следуют через Ормузский пролив. Министр призвал вернуть ситуацию на данном участке к тому, что было до войны. Он подчеркнул, что Китай поддерживает свободный проход судов через пролив в обе стороны без взимания сборов.

Помимо этого, Дар сообщил, что технические группы, созданные для переговоров, обсуждают еще и ядерную программу Ирана, ситуацию в Ливане и разморозку активов Тегерана. Министр, затрагивая тему Бейрута, охарактеризовал действия Израиля в Ливане как провокационные и призвал к прекращению огня.

Глава МИД Пакистана также заявил, что договорился с коллегами из Египта, Саудовской Аравии и Турции об "оживлении" тематики, связанной с достижением мира в секторе Газа.

В свою очередь, американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о достижении серьезного прогресса на переговорах с Ираном в Швейцарии. Он выразил надежду, что в скором времени будет достигнут еще больший прогресс. Вэнс также подчеркнул, что встреча является технической и вряд ли решит все разногласия между США и Ираном.

"Переговоры позволят нам впервые в истории сесть вместе как две команды, чтобы понять, что важнее всего для каждой из сторон, урегулировать эти вопросы, решить их и прийти к лучшему будущему", – добавил вице-президент США.

Кроме того, Вэнс затронул тему прекращения огня в Ливане, заявив, что в этом вопросе в последние дни наметились подвижки. Он заявил, что доволен прогрессом, достигнутым по этой теме. Однако, по его словам, еще необходимо будет выполнить дополнительные действия. США собираются продолжить работу по завершению конфликта в Бейруте.

Американский вице-президент также обратил внимание, что глава Белого дома и власти США выполнили в вопросе Ливана больше работы, чем любое другое правительство за последние несколько месяцев.

"Вопрос, стоящий перед нами сейчас, заключается в том, чего еще мы можем достичь вместе? Можем ли мы начать все с чистого листа? Можем ли мы навсегда изменить отношения на Ближнем Востоке или мы вернемся к тому, как было раньше? Это то, чего нам бы не хотелось, но, безусловно, оно вполне возможно", – заключил Вэнс.

Переговоры и первое заседание комитета высокого уровня с участием делегаций из США, Ирана и Пакистана состоялось 21 июня в швейцарском Бюргенштоке. Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что стороны сформировали специализированные технической группы для этой встречи по пунктам соглашения. Помимо этого, созданы группы контроля за реализацией положений меморандума.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в конце февраля этого года. Израиль и США нанесли удар по Ирану. Исламская Республика в ответ атаковала израильские объекты и американские базы в регионе.

14 июня стало известно, что США и Иран достигли мирного соглашения. Стороны объявили о прекращении огня на всех направлениях, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.

18 июня Вашингтон и Тегеран подписали электронный меморандум о взаимопонимании для прекращения боевых действий.

