Иран закрывает Ормузский пролив из-за ударов Израиля по Ливану

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Иран принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства из-за продолжающихся атак Израиля по Ливану и нарушения США положения меморандума о взаимопонимании, связанного с прекращением огня на всех фронтах. Это следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия", передает гостелерадиокомпания IRIB.

Военно-морские силы КСИР уже просят суда, которые находятся в районе Персидского залива, не подплывать к Ормузскому проливу, чтобы не подвергать себя опасности.

Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, чьи слова передает иранское агентство Fars, добавил, что Исламская Республика, основываясь на свои стратегические возможности, готова принять ответные и жесткие меры, если противник откажется от выполнения своих обязательств или будет мешать их реализации.

Багаи добавил, что в случае отказа США от выполнения обязательств, меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном окажется под угрозой. Именно поэтому он призвал США принять экстренные меры в отношении Израиля.

"Иран выполнял свои обязательства. Другая сторона была обязана добиться от Израиля прекращения огня в Ливане. Однако, проявив бездействие в этом вопросе, она прямо нарушила достигнутые договоренности", – отметил дипломат.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что Вашингтон не видит доказательств того, что Тегеран продолжает перекрывать судоходство в Ормузском проливе. Однако он уточнил, что на разминирование вод нужно время.

Он также пообещал, что США ослабят экономическое давление на Иран после выполнения Исламской Республикой всех требований.

"Если они этого не сделают, нам от этого не будет хуже. Они все равно в очень ослабленной позиции", – заключил Вэнс.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в конце февраля 2026 года. Израиль и США нанесли удары по Ирану. Исламская Республика ответила атаками по израильским объектам и по американским базам в регионе.

США и Иран достигли мирного соглашения 14 июня. Стороны объявили о прекращении огня на всех направлениях, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.

18 июня Вашингтон и Тегеран подписали электронный меморандум о взаимопонимании с целью прекращения войны. Президент США Дональд Трамп заявлял, что подписание меморандума о взаимопонимании стало капитуляцией для Ирана.

21 июня в швейцарском Бюргенштоке должна состояться торжественная церемония подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании. После этого запланированы технические переговоры. В них примут участие представители США и Ирана, а также посредники из Пакистана и Катара.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер уже прибыли в Швейцарию. Вэнс планирует приехать в ближайшие несколько дней. Иранская делегация отправится на встречу 20 июня.



Иран и США подписали меморандум о взаимопонимании



