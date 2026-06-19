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02:38

Политика

Уиткофф заявил, что Иран допустит экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Фото: AP Photo/Pool AFP/Ludovic Marin

Иран намерен допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты. Об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, передает Associated Press.

Эксперты МАГАТЭ проведут инспекцию объектов и начнут работу по выявлению и обнаружению обогащенного урана. При этом допуск сотрудников агентства не зафиксирован в мирном соглашении Ирана и США, подчеркнул Уиткофф.

США и Иран достигли мирных договоренностей 14 июня, объявив о немедленном прекращении огня на всех направлениях. На фоне этого ВС США прекратили морскую блокаду Ирана и больше не препятствуют транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах.

Президент США Дональд Трамп подписал электронный меморандум о взаимопонимании между сторонами. Предварительные переговоры по исполнению соглашения пройдут 19 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием посредников из Пакистана и Катара.

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