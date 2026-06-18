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Вооруженные силы (ВС) США прекратили морскую блокаду Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

"Сегодня американские силы в соответствии с указанием президента сняли блокаду со всего морского движения, входящего в иранские порты и прибрежные районы или выходящего из них", – говорится в публикации.

Также Соединенные Штаты больше не препятствуют транзиту судов в иранские порты в Персидском и Оманском заливах и из них.

При этом, как уточнили в СЕНТКОМ, американские военные корабли останутся в регионе для контроля за выполнением достигнутых договоренностей. Их задача – обеспечить соблюдение всех положений соглашения.

США и Иран достигли мирных договоренностей 14 июня, объявив о немедленном прекращении огня на всех направлениях. Вместе с тем американский лидер Дональд Трамп сообщил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.

Позднее Трамп подписал электронный меморандум о взаимопонимании между сторонами. Предварительные переговоры по исполнению соглашения пройдут 19 июня в швейцарском Бюргенштоке с участием посредников из Пакистана и Катара.