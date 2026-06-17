Сенат США отверг резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа против Ирана

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Сенат США заблокировал резолюцию, которая бы ограничила военные полномочия американского президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Резолюция, предложенная сенатором Рафаэлем Уорноком, предписывала вывести американские войска из несанкционированных конгрессом боевых действий против Ирана.

На общем голосовании против инициативы выступили 48 сенаторов, тогда как 47 законодателей проголосовали за.

Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США после заключения мирного соглашения с Ираном, которое состоялось 14 июня. Обе стороны прекратили огонь на всех направлениях, включая Ливан.

В Тегеране подтвердили достижение мирной сделки с Вашингтоном. Однако Исламская Республика подчеркнула, что будет внимательно следить за действиями США. Официальная церемония подписания соглашения пройдет 19-го числа в Швейцарии.