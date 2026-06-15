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01:37

Политика

Иран подтвердил заключение мирной сделки с США

Фото: depositphotos/javarman

Тегеран подтвердил завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с США. Об этом сообщает издание Tasnim со ссылкой на замглавы иранского МИД Казема Гариб-Абади.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран по-прежнему продолжает относиться с недоверием к США и будет следить за действиями Вашингтона, а также за исполнением всех обязательств соглашения.

США и Иран достигли мирного соглашения и объявили о немедленном и постоянном прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Официальная церемония подписания сделки состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

После заключения сделки президент США Дональд Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США. Он добавил, что премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху полностью устраивают условия мирной сделки, поскольку в таком случае Иран не сможет иметь ядерное оружие ни при каких обстоятельствах.

Иран провел консультации с послами России и Китая по меморандуму с США

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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