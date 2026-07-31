31 июля, 07:16Происшествия
Ландшафтный пожар локализован в Оренбургской области
Фото: МАХ/"МЧС Оренбургской области"
Сотрудники МЧС локализовали ландшафтный пожар в Домбаровском районе Оренбургской области, который угрожал населенному пункту Домбаровскому и детскому оздоровительному лагерю "Сокол". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Угроза поселку и детскому лагерю отсутствует, эвакуация населения не требуется. Работы по тушению огня продолжаются, площадь пожара уточняется.
Ландшафтный пожар произошел в Домбаровском районе Оренбуржья 30 июля. Ситуацию осложнял сильный порывистый ветер, который способствовал быстрому распространению пламени.
Ранее в Ногайском районе Дагестана 50 овец погибли в результате пожара на ферме отгонного животноводства. Огонь полностью уничтожил кошару – специальное помещение для содержания овец. Площадь возгорания составляла 1 200 квадратных метров.