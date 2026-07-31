В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве 1 и 2 августа объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 11:00 1 августа до 16:00 2 августа. Днем 1-го числа воздух прогреется до 30 градусов, а 2-го температура может достигнуть 31 градуса.

Ранее в МЧС Москвы на фоне прогнозируемой жары рекомендовали горожанам носить одежду из натуральных тканей, не забывать про головной убор и пить больше воды.

При этом в эти же выходные в Москве ожидается финал массового купального сезона. Август в целом жарким не будет. Среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы с незначительным превышением на 0,5–1 градус.

Для Москвы норма ночью – 12 градусов, днем – 21,5 градуса. Количество осадков будет около нормы – 78 миллиметров.

