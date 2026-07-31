31 июля, 11:45Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала, что детство в семье алкоголиков сделало из нее "мать-самку"
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Сваха и телеведущая Роза Сябитова призналась, что детство в семье алкоголиков помогло ей стать "матерью-самкой" для своих детей и внуков. Об этом она рассказала Пятому каналу на премьере фильма "За любовь".
По словам Сябитовой, ее родителей "сломала Москва" – свои проблемы мать и отец начали заглушать алкоголем.
"Встретились два молодых человека со своими проблемами – стали пить… Пили-пили-пили, родили детей", – поделилась телеведущая.
Несмотря на тяжелую историю, это никак не сказалось на Сябитовой как на женщине, матери и бабушке. Она назвала себя невероятно семейным человеком и заявила, что ради внуков готова на все.
Ранее певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская. – Прим. ред.) рассказала, что семья отвернулась от нее. Она призналась, что близкие люди отстранились в трудный период, оставив ее наедине с проблемами.