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31 июля, 11:45

Шоу-бизнес

Роза Сябитова рассказала, что детство в семье алкоголиков сделало из нее "мать-самку"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сваха и телеведущая Роза Сябитова призналась, что детство в семье алкоголиков помогло ей стать "матерью-самкой" для своих детей и внуков. Об этом она рассказала Пятому каналу на премьере фильма "За любовь".

По словам Сябитовой, ее родителей "сломала Москва" – свои проблемы мать и отец начали заглушать алкоголем.

"Встретились два молодых человека со своими проблемами – стали пить… Пили-пили-пили, родили детей", – поделилась телеведущая.

Несмотря на тяжелую историю, это никак не сказалось на Сябитовой как на женщине, матери и бабушке. Она назвала себя невероятно семейным человеком и заявила, что ради внуков готова на все.

Ранее певица Слава (настоящее имя – Анастасия Сланевская. – Прим. ред.) рассказала, что семья отвернулась от нее. Она призналась, что близкие люди отстранились в трудный период, оставив ее наедине с проблемами.

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