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21 июля, 16:35

Шоу-бизнес

Водонаева в шутку предложила выбросить кричащего ребенка за борт катера

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/alenavodonaeva

Телеведущая Алена Водонаева во время своего путешествия по США в шутку предложила подруге выкинуть громко кричащего ребенка за борт катера. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ), передает "Газета.ру".

Инцидент произошел, когда Водонаева на катере с другими туристами посещала индейскую резервацию Миккосуки в штате Флорида. Рядом оказался шумный мальчик лет семи, которого, как отметила знаменитость, родители даже не пытались успокоить.

По ее мнению, взрослые, которые всегда берут с собой капризных детей, сами "не блещут умом". Телеведущая добавила, что никогда не возила в путешествия своего сына Богдана до определенного возраста, чтобы не мешать отдыхающим. Если же ребенок плакал, она проводила с ним беседу.

Сына блогер родила от бизнесмена Алексея Малакеева, с которым развелась в 2011 году. При этом Водонаева считает, что предприниматель является лучшим отцом для ее ребенка. По ее словам, экс-супруг не считает нужным баловать мальчика дорогими подарками, и она уважает его мнение, хотя сама придерживается других взглядов.

Ранее телеведущая раскритиковала жену актера Павла Прилучного Зепюр Брутян за публикацию кадров с его сыном от Агаты Муцениеце. Она назвала их "показухой" на фоне судов между экс-супругами за ребенка.

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