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23 июня, 17:10

Шоу-бизнес

Водонаева резко ответила хейтерам после публикации видео с девушкой на самокате

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Телеведущая Алена Водонаева столкнулась с волной критики после публикации ролика с девушкой на самокате. В ответе хейтерам, который блогер опубликовала в личном телеграм-канале, она их назвала бездельниками.

Поводом для скандала стало видео, опубликованное Водонаевой 19 июня. На кадрах была запечатлена девушка, едущая на самокате. Под роликом блогер написала: "Я сегодня пошла 10 километров пешком, чтобы быть стройной и здоровой. А вы? Уже гуляли сегодня?"

Позже телеведущая разместила пост в социальной сети Threads, где один из пользователей потребовал ее "отмены" на государственном уровне. По мнению автора комментария, публикация была попыткой высмеять людей с лишним весом.

Комментируя ситуацию, Водонаева заявила, что считает свою публикацию "агрессивной пропагандой активного образа жизни". Она также отвергла обвинения в том, что снимала незнакомую девушку скрытно.

"Во-первых, лица не видно. В чем проблема? "Водонаева сняла девушку". Я сняла человека на самокате со спины. И я хоть каждый день имею право их так снимать и публиковать. Ключевое – без лица! Во-вторых, у всех свои методы пропаганды. У меня всегда – агрессивные и жесткие. И к себе, и к другим", – заявила Водонаева.

В заключение блогер подчеркнула, что каждый обязан следить за состоянием своего здоровья и внешним видом, на что она и хотела обратить внимание в публикации, не планируя критиковать прохожую.

Ранее певица Анна Семенович в соцсетях раскритиковала девушек с наращенными ресницами и увеличенными губами. Отвечая на вопрос подписчицы о том, почему сейчас многие выглядят одинаково, артистка заявила, что ей грустно наблюдать за отсутствием индивидуальности.

Она отметила, что некоторые девушки "косят" под один непонятный образ – огромные губы и гиперактивные ресницы, из-за которых даже милые лица выглядят старше. Семенович подчеркнула, что в ее время к косметологам обращались, но не начинали "перекраивать" себя в 20 лет.

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