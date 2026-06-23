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23 июня, 17:47

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"Ведомости": задержан бывший гендиректор "Аэрофлота" Полубояринов

Задержан бывший гендиректор "Аэрофлота" Полубояринов – СМИ

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Михаил Полубояринов, который возглавлял авиакомпанию "Аэрофлот" с ноября 2020 по апрель 2022 года, задержан. Об этом газете "Ведомости" сообщили два источника, знакомых с топ-менеджером.

По их данным, с Полубояриновым ведутся следственные действия, однако его статус в рамках уголовного дела неизвестен.

Один из собеседников издания рассказал, что дело может быть связано с работой экс-гендиректора в ВЭБ.РФ в 2009–2019 годах. Другой источник, знакомый с обстоятельствами дела, уточнил, что заинтересовавший правоохранителей эпизод произошел в 2016 году.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы передал, что речь может идти о злоупотреблении должностными полномочиями Полубояриновым при санации "Связь-Банка" (период работы в ВЭБ.РФ. – Прим. ред.). Утверждается, что он заключен под стражу сроком на два месяца.

Официальной информации по данному делу пока нет.

Ранее бывшего гендиректора ООО "Радиоавтоматика" Владимира Иванова приговорили к 8 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере, также ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Мужчину осудили за хищение около 300 миллионов рублей у ЦНИРТИ, входящего в концерн "Алмаз-Антей".

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