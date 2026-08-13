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13 августа, 06:56

Происшествия

Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Калифорнии

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Неизвестный забаррикадировался в доме и начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов в городе Глендейл американского штата Калифорния. Об этом сообщает издание Fox10 со ссылкой на данные городской полиции.

Подозреваемый все еще находится в здании и ведет огонь по правоохранителям. Пули попали в служебные автомобили. На месте инцидента продолжают работать сотрудники полиции. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее стрельба произошла на территории школы в американском штате Джорджия. Местные власти призвали жителей избегать района школы и использовать альтернативные маршруты, чтобы дать возможность экстренным службам безопасно выполнять свою работу.

В начале августа три человека погибли и как минимум двое получили ранения в результате стрельбы в городе Твин-Фоллс в американском штате Айдахо. Инцидент произошел в районе ресторана In-N-Out Burger. Полиция назвала произошедшее "инцидентом со стрелком". По данным журналистов, виновник стрельбы погиб.

Два человека погибли в результате стрельбы в американском Сиэтле

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