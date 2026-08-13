Средства ПВО за ночь уничтожили 362 украинских беспилотника

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 362 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что перехват проводился с 20:00 12 августа до 08:00 13 августа по московскому времени. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской областями, а также над:



Калужской областью;

Курской областью;

Оренбургской областью;

Орловской областью;

Пензенской областью;

Ростовской областью;

Рязанской областью;

Самарской областью;

Тульской областью;

Ульяновской областью;

Московским регионом;

Башкирией;

Крымом;

Татарстаном;

Краснодарским краем.

Помимо этого, беспилотники перехватили над акваторией Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что российские военные поразили фуру ВСУ, предназначенную для запуска БПЛА по России. Командир подразделения оптоволоконных дронов с позывным Тэк пояснил, что цель была уничтожена расчетом FPV-дронов.