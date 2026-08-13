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13 августа, 08:56

Происшествия

Средства ПВО за ночь уничтожили 362 украинских беспилотника

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 362 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что перехват проводился с 20:00 12 августа до 08:00 13 августа по московскому времени. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской областями, а также над:

  • Калужской областью;
  • Курской областью;
  • Оренбургской областью;
  • Орловской областью;
  • Пензенской областью;
  • Ростовской областью;
  • Рязанской областью;
  • Самарской областью;
  • Тульской областью;
  • Ульяновской областью;
  • Московским регионом;
  • Башкирией;
  • Крымом;
  • Татарстаном;
  • Краснодарским краем.

Помимо этого, беспилотники перехватили над акваторией Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что российские военные поразили фуру ВСУ, предназначенную для запуска БПЛА по России. Командир подразделения оптоволоконных дронов с позывным Тэк пояснил, что цель была уничтожена расчетом FPV-дронов.

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