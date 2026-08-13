13 августа, 08:56Происшествия
Средства ПВО за ночь уничтожили 362 украинских беспилотника
Фото: MAX/"Минобороны России"
Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 362 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что перехват проводился с 20:00 12 августа до 08:00 13 августа по московскому времени. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской областями, а также над:
- Калужской областью;
- Курской областью;
- Оренбургской областью;
- Орловской областью;
- Пензенской областью;
- Ростовской областью;
- Рязанской областью;
- Самарской областью;
- Тульской областью;
- Ульяновской областью;
- Московским регионом;
- Башкирией;
- Крымом;
- Татарстаном;
- Краснодарским краем.
Помимо этого, беспилотники перехватили над акваторией Азовского и Черного морей.
Ранее стало известно, что российские военные поразили фуру ВСУ, предназначенную для запуска БПЛА по России. Командир подразделения оптоволоконных дронов с позывным Тэк пояснил, что цель была уничтожена расчетом FPV-дронов.
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