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13 августа, 11:17

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Соцфонд: увеличить пособие по родам можно, заменив годы расчета

Россиянкам рассказали, как можно увеличить пособие по родам

Фото: depositphotos/AlexLipa

Женщины, родившие еще одного ребенка в период отпуска по уходу за старшим, могут получить пособие по беременности и родам, рассчитанное из зарплаты, которую они получали до выхода в декрет. Об этом сообщили в канале Соцфонда РФ в MAX.

Как пояснили в ведомстве, пособие для трудоустроенных рассчитывается на основе заработка за два года, предшествующих году начала декретного отпуска. Например, если женщина ушла в декрет в 2026-м, то в расчет возьмут зарплату за 2025 и 2024 годы.

Если в 2024 году мать была в отпуске по уходу за старшим ребенком, у нее есть возможность заменить его на 2023-й, при условии что сумма пособия увеличится. Для этого женщина должна подать заявление работодателю, уточнили в Соцфонде.

Ранее ведомство сократило срок рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом до четырех дней. Сертификат, как правило, формируется автоматически. Если этого не происходит, сотрудники Соцфонда стараются выдать его как можно быстрее.

Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок на материнский капитал

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