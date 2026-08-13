Соцфонд: увеличить пособие по родам можно, заменив годы расчета

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Женщины, родившие еще одного ребенка в период отпуска по уходу за старшим, могут получить пособие по беременности и родам, рассчитанное из зарплаты, которую они получали до выхода в декрет. Об этом сообщили в канале Соцфонда РФ в MAX.

Как пояснили в ведомстве, пособие для трудоустроенных рассчитывается на основе заработка за два года, предшествующих году начала декретного отпуска. Например, если женщина ушла в декрет в 2026-м, то в расчет возьмут зарплату за 2025 и 2024 годы.

Если в 2024 году мать была в отпуске по уходу за старшим ребенком, у нее есть возможность заменить его на 2023-й, при условии что сумма пособия увеличится. Для этого женщина должна подать заявление работодателю, уточнили в Соцфонде.

Ранее ведомство сократило срок рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом до четырех дней. Сертификат, как правило, формируется автоматически. Если этого не происходит, сотрудники Соцфонда стараются выдать его как можно быстрее.

