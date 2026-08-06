06 августа, 13:23Общество
В Соцфонде заявили о росте количества электронных трудовых книжек в РФ на 3,6 млн за год
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Количество оформленных электронных трудовых книжек в России с августа 2025 года выросло на 3,6 миллиона. При этом на цифровой формат фиксации данных о работе перешли почти 27 миллионов россиян, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Соцфонда РФ.
В ведомстве рассказали, что электронный документ позволяет проверять сведения о своей трудовой деятельности без участия работодателя. Сотрудник может отслеживать кадровые изменения и предоставлять данные в разные организации для получения тех или иных услуг.
При этом заверенная цифровой подписью выписка из электронной трудовой книжки равноценна бумажному варианту. Старый формат документа нужно сохранять в том случае, если в ней указана информация о местах работы до 2020 года.
Ранее HR-эксперт Антон Попов выразил мнение, что россиянам в 2026 году не стоит спонтанно увольняться, так как на рынке труда происходит перестройка и поиск новой работы может занять до полугода. Представителям рабочих специальностей решиться на переход безопасней, однако для офисных сотрудников ситуация сложнее, так как компании пересматривают внутренние процессы.
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