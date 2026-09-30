Очевидцы рассказали о криках в кабине пилотов самолета Flydubai

Самолет авиакомпании Flydubai с пассажирами на борту совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии после сигналов о захвате самолета 30 сентября. Позже выяснилось, что причиной приземления могла стать драка между пилотами или попытка разбить лайнер. Подробнее о случившемся – в материале Москвы 24.

"Пилоты вступили в схватку"

Фото: телеграм-канал Mash

Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в саудовском аэропорту Табук 30 сентября.

По данным СМИ, сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна. После этого связь с диспетчерами прервалась, из-за чего израильские власти запретили самолету посадку, на борту которого находились около 180 человек. Лайнер развернулся в небе над Иорданией и направился в сторону Саудовской Аравии. По данным 12-го телеканала израильского телевидения, на его перехват подняли военные истребители.

В качестве одной из причин инцидента рассматривается драка между пилотами: якобы второй пилот напал на капитана с ножом. В Сети появились кадры с пассажирами, которые были в крови: предположительно, они могли разнимать членов экипажа.

Изначально сообщалось, что драка произошла между россиянином и украинцем, однако позже выяснилось, что пилоты были подданными Омана и ОАЭ. Генконсульство РФ в Дубае официально подтвердило, что россиян среди летчиков и пассажиров не было.

Во время инцидента самолет успел потерять 4 тысячи метров высоты всего за 29 секунд. Летевшие этим же рейсом врач и медсестра оказали пилоту первую помощь. Управление лайнером перехватил резервный экипаж, который оказался на борту в рамках учений, утверждают СМИ.



Фото: телеграм-канал SHOT

В качестве одной из причин драки рассматривается попытка одного из пилотов совершить самоубийство. Вместе с этим израильские органы безопасности допустили версию теракта, сообщил источник РИА Новости. Об этом же рассказали журналисты 14-го канала Израиля.



(совершил – Прим. ред.) резкое пикирование с высоты 30 тысяч футов до 15 тысяч футов за короткое время. Другой пилот предотвратил это, вступив с ним в схватку.

из сообщения израильских СМИ Существует предположение, что один из пилотов...резкое пикирование с высоты 30 тысяч футов до 15 тысяч футов за короткое время. Другой пилот предотвратил это, вступив с ним в схватку.

Также вылетевшие на перехват пилоты израильских истребителей допустили, что самолет авиакомпании Flydubai мог полететь прямо в небоскребы Тель-Авива, сообщает газета "Известия" со ссылкой на своего корреспондента Никиту Кулюхина.

"Офис премьер министра Израиля и все министры кабинета собрались утром, истребители израильской армии были в воздухе, должны были принять за минуты очень важное решение, что делать с самолетом, если он будет лететь в сторону небоскребов Тель-Авива", – сообщил корреспондент.

Неназванный высокопоставленный израильский чиновник также отметил, что рейс FlyDubai мог повторить катастрофу 11 сентября 2001 года, сообщило издание Ram Reports.

В связи с инцидентом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное оперативное совещание. В экстренном заседании также приняли участие министр обороны Исраэль Кац и министр транспорта Мири Регев. Также власти страны приказали направить военные самолеты в Саудовскую Аравию для эвакуации пассажиров, сообщил портал Ynet. Пилотов госпитализировали с травмами, рассказали в аэропорту Табука.

"Два часа слышали крики в самолете"

Женщина, которая находилась на борту самолета, рассказала телеканалу i24News, что во время полета из кабины пилотов доносился шум.





пассажир самолета авиакомпании Flydubai Два часа мы слышали крики в самолете. Пилот был ранен ножом, и мы видели много крови.

Другая пассажирка рассказала израильским СМИ, что судно потеряло управление на несколько минут. Затем его перехватили пилоты, которые оказались на борту.

"Они нейтрализовали террориста (имеется в виду один из устроивших драку пилотов. – Прим. ред.), и здесь были медсестра и доктор, которые оказали первую помощь (другому. – Прим. ред.) пилоту", – сообщила женщина.

Еще один очевидец выложил в Сеть видео, где видно его окровавленное лицо. Он рассказал, что пилотов обезвредили, но один из них нуждается в помощи.





пассажир самолета авиакомпании Flydubai Место нам незнакомо, мы не знаем, где именно окажемся. Все на борту живы и здоровы, помощь нужна только пилоту.

Комментируя инцидент, адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков рассказал Москве 24, что в данном случае наказание пилотов зависит от их гражданства, страны, к которой приписан самолет, и территории, над которой произошло преступление.

"На мой взгляд, какую-то оценку рано давать на этот счет: должны пройти процессуальные мероприятия, направленные на выяснение причин происшествия", – подчеркнул эксперт.



Исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отметил в беседе с Москвой 24, что протоколы безопасности существуют, но они не распространяются на все мыслимые и немыслимые случаи.

"Летный состав проходит тестирование, авиакомпании реализуют программу CRM (методику обучения пилотов и персонала, которая помогает снижать количество ошибок из-за человеческого фактора. – Прим. ред.) по управлению ресурсами экипажа. Летный состав готовится к тому, чтобы взаимодействовать друг с другом, в том числе в сбойных и аварийных ситуациях на борту. Но когда они выходят за стандартные рамки, остается уповать только на здравый смысл пилота", – рассказал эксперт.

Согласно требованиям авиационных властей, кабины экипажи закрывают изнутри. Доступ с помощью специального кода может быть только у других членов экипажа.





Олег Пантелеев исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Что касается "черных списков" для пилотов, для начала нужно разобраться, как именно развивался конфликт и какова роль каждого из членов экипажа. Но если исходить из того, что один нанес другому ножевое ранение, это вполне может быть рассмотрено как уголовно наказуемое деяние. И тут уже нужно говорить не о продолжении летной карьеры, а о том, что человека может ждать преследование, – это вполне естественный вариант развития событий.

При этом специалист обратил внимание, что в такой ситуации инструкции бессильны: нельзя предусмотреть все сценарии, которые могут случиться на борту. Если выяснится, что пилотов разнимали попавшие в кабину пассажиры, они тем самым фактически "сражались за свою личную безопасность", подчеркнул Пантелеев.



Он добавил, что в чрезвычайной ситуации посадку судна может осуществить и один из членов экипажа. Кроме того, современные самолеты имеют высокую степень автоматизации основных процедур.

Есть и некоторые типы лайнеров, где бортовые системы позволяют без участия человека в полностью автоматическом режиме подобрать ближайший аэродром и посадить воздушное судно, однако Boeing 737 ими не располагает, заключил Пантелеев.

