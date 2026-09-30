Очевидцы рассказали о криках в кабине пилотов самолета Flydubai

Самолет авиакомпании Flydubai с пассажирами на борту совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии после сигналов о захвате самолета 30 сентября. Позже выяснилось, что причиной приземления могла стать драка между пилотами или попытка разбить лайнер. Подробнее о случившемся – в материале Москвы 24.
"Пилоты вступили в схватку"
Пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, летевший из Дубая в Тель-Авив, экстренно сел в саудовском аэропорту Табук 30 сентября.
По данным СМИ, сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна. После этого связь с диспетчерами прервалась, из-за чего израильские власти запретили самолету посадку, на борту которого находились около 180 человек. Лайнер развернулся в небе над Иорданией и направился в сторону Саудовской Аравии. По данным 12-го телеканала израильского телевидения, на его перехват подняли военные истребители.
В качестве одной из причин инцидента рассматривается драка между пилотами: якобы второй пилот напал на капитана с ножом. В Сети появились кадры с пассажирами, которые были в крови: предположительно, они могли разнимать членов экипажа.
Изначально сообщалось, что драка произошла между россиянином и украинцем, однако позже выяснилось, что пилоты были подданными Омана и ОАЭ. Генконсульство РФ в Дубае официально подтвердило, что россиян среди летчиков и пассажиров не было.
Во время инцидента самолет успел потерять 4 тысячи метров высоты всего за 29 секунд. Летевшие этим же рейсом врач и медсестра оказали пилоту первую помощь. Управление лайнером перехватил резервный экипаж, который оказался на борту в рамках учений, утверждают СМИ.
В качестве одной из причин драки рассматривается попытка одного из пилотов совершить самоубийство. Вместе с этим израильские органы безопасности допустили версию теракта, сообщил источник РИА Новости. Об этом же рассказали журналисты 14-го канала Израиля.
Также вылетевшие на перехват пилоты израильских истребителей допустили, что самолет авиакомпании Flydubai мог полететь прямо в небоскребы Тель-Авива, сообщает газета "Известия" со ссылкой на своего корреспондента Никиту Кулюхина.
"Офис премьер министра Израиля и все министры кабинета собрались утром, истребители израильской армии были в воздухе, должны были принять за минуты очень важное решение, что делать с самолетом, если он будет лететь в сторону небоскребов Тель-Авива", – сообщил корреспондент.
Неназванный высокопоставленный израильский чиновник также отметил, что рейс FlyDubai мог повторить катастрофу 11 сентября 2001 года, сообщило издание Ram Reports.
В связи с инцидентом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал срочное оперативное совещание. В экстренном заседании также приняли участие министр обороны Исраэль Кац и министр транспорта Мири Регев. Также власти страны приказали направить военные самолеты в Саудовскую Аравию для эвакуации пассажиров, сообщил портал Ynet. Пилотов госпитализировали с травмами, рассказали в аэропорту Табука.
"Два часа слышали крики в самолете"
Женщина, которая находилась на борту самолета, рассказала телеканалу i24News, что во время полета из кабины пилотов доносился шум.
Другая пассажирка рассказала израильским СМИ, что судно потеряло управление на несколько минут. Затем его перехватили пилоты, которые оказались на борту.
"Они нейтрализовали террориста (имеется в виду один из устроивших драку пилотов. – Прим. ред.), и здесь были медсестра и доктор, которые оказали первую помощь (другому. – Прим. ред.) пилоту", – сообщила женщина.
Еще один очевидец выложил в Сеть видео, где видно его окровавленное лицо. Он рассказал, что пилотов обезвредили, но один из них нуждается в помощи.
Комментируя инцидент, адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков рассказал Москве 24, что в данном случае наказание пилотов зависит от их гражданства, страны, к которой приписан самолет, и территории, над которой произошло преступление.
"На мой взгляд, какую-то оценку рано давать на этот счет: должны пройти процессуальные мероприятия, направленные на выяснение причин происшествия", – подчеркнул эксперт.
Исполнительный директор отраслевого агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев отметил в беседе с Москвой 24, что протоколы безопасности существуют, но они не распространяются на все мыслимые и немыслимые случаи.
"Летный состав проходит тестирование, авиакомпании реализуют программу CRM (методику обучения пилотов и персонала, которая помогает снижать количество ошибок из-за человеческого фактора. – Прим. ред.) по управлению ресурсами экипажа. Летный состав готовится к тому, чтобы взаимодействовать друг с другом, в том числе в сбойных и аварийных ситуациях на борту. Но когда они выходят за стандартные рамки, остается уповать только на здравый смысл пилота", – рассказал эксперт.
Согласно требованиям авиационных властей, кабины экипажи закрывают изнутри. Доступ с помощью специального кода может быть только у других членов экипажа.
При этом специалист обратил внимание, что в такой ситуации инструкции бессильны: нельзя предусмотреть все сценарии, которые могут случиться на борту. Если выяснится, что пилотов разнимали попавшие в кабину пассажиры, они тем самым фактически "сражались за свою личную безопасность", подчеркнул Пантелеев.
Он добавил, что в чрезвычайной ситуации посадку судна может осуществить и один из членов экипажа. Кроме того, современные самолеты имеют высокую степень автоматизации основных процедур.
Есть и некоторые типы лайнеров, где бортовые системы позволяют без участия человека в полностью автоматическом режиме подобрать ближайший аэродром и посадить воздушное судно, однако Boeing 737 ими не располагает, заключил Пантелеев.