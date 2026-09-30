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30 сентября, 09:45

Происшествия

Летевший в Израиль из ОАЭ самолет подал сигнал о возможном захвате

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Рейс эмиратской авиакомпании Flydubai, летевший в Израиль из ОАЭ, подал сигнал бедствия о захвате и пропал с радаров, передает 12-й канал израильского телевидения.

В какой-то момент пилоты передали код 7700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации на борту, а затем – 7500, сообщающий о захвате воздушного судна. После этого связь была потеряна.

По информации журналистов, на борту лайнера находится около 180 пассажиров. Самолеты запретили посадку в Израиле, поэтому он развернулся в небе над Иорданией и был перенаправлен в Саудовскую Аравию. Источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока сообщил ТАСС, что борт может приземлиться в городе Табуке – траектория полета воздушного судна проходит в этом районе.

На перехват самолета отправлены военные истребители. По данным Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит консультации по поводу данного рейса.

Ранее над нейтральными водами Черного моря был замечен самолет-разведчик НАТО. Он летал над акваторией на высоте более 10,5 километра, не используя коридоры для гражданской авиации. При этом в воздушное пространство стран, за исключением Румынии, судно не заходило. Самолет развернулся над территорией республики и пролетел рядом с границей Украины.

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