Запрет на экспорт дизельного топлива продлен в РФ до конца октября

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Запрет на экспорт из России дизельного, судового топлива и газойля продлен для их производителей до 31 октября 2026 года. Об этом говорится на сайте правительства РФ.

Ранее ограничение действовало до 30 сентября. Решение было принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на моторное топливо в период сельскохозяйственной уборочной кампании.

При этом общий запрет на экспорт топлива действует в России по 31 января 2027 года.

До этого сообщалось, что кабмин намерен усилить меры против необоснованного роста цен на заправках. Профильным ведомствам также необходимо контролировать маркировку топлива экологических классов К2, К3 и К4.

Вице-премьер России Александр Новак поручил проработать возможные риск-сценарии на топливном рынке. Речь идет о создании оперативных способов реагирования, в том числе наращивания выпуска нефтепродуктов.

Он также поручил ведомствам и отраслевым предприятиям продолжить совместную деятельность по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами.