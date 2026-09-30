Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 10:11

Происшествия

Автобус сбил 9-летнего мальчика в подмосковном Королеве

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Автобус сбил 9-летнего мальчика в подмосковном Королеве. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

ДТП произошло утром 30 сентября около одного из домов на улице Тихонравова. Предварительно, транспортное средство совершило наезд на ребенка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате аварии мальчик получил телесные повреждения, его госпитализировали. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее машина такси и еще три автомобиля столкнулись на 37-м километре Щелковского шоссе. Один из участников ДТП обратился за медицинской помощью.

До этого один человек погиб и двое получили травмы в результате аварии с участием двух легковых машин и микроавтобуса в городском округе Коломна. Пострадавших доставили в больницу.

Один человек погиб и двое госпитализированы после ДТП в Коломне

Читайте также


происшествияДТП

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика