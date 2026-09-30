Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Автобус сбил 9-летнего мальчика в подмосковном Королеве. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Московской области.

ДТП произошло утром 30 сентября около одного из домов на улице Тихонравова. Предварительно, транспортное средство совершило наезд на ребенка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате аварии мальчик получил телесные повреждения, его госпитализировали. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее машина такси и еще три автомобиля столкнулись на 37-м километре Щелковского шоссе. Один из участников ДТП обратился за медицинской помощью.

До этого один человек погиб и двое получили травмы в результате аварии с участием двух легковых машин и микроавтобуса в городском округе Коломна. Пострадавших доставили в больницу.