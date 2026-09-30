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30 сентября, 10:44

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РИА Новости: экс-вице-президент Коста-Рики Гринспан лидирует на выборах генсека ООН

Экс-вице-президент Коста-Рики Гринспан лидирует на выборах генсека ООН

Фото: AP Photo/Matilde Campodonico

Экс-вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан сохранила лидерство по итогам четвертого предварительного голосования на пост генерального секретаря ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Члены Совета безопасности ООН проводят предварительное голосование, чтобы выбрать кандидата и рекомендовать его Генеральной Ассамблее, которая официально назначает генсека согласно Уставу организации. Процедура носит закрытый характер.

Данные о баллах конфиденциально передаются государствам, выдвинувшим кандидатов. По информации источника агентства, Гринспан поддержали 10 членов Совбеза, трое выступили против, двое воздержались.

Следом за ней расположились кандидаты на пост Кэролин Родригес-Биркетт и Рафаэль Гросси. У обоих претендентов одинаковое число голосов в поддержку – по 8, однако у Гросси больше голосов против – 7 против 6.

Глава департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов ранее подчеркивал, что российская сторона максимально тщательно подойдет к выбору кандидатов на пост нового генсекретаря ООН. По его словам, пост генсека по-прежнему остается значимым в контексте международной политики.

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