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18 сентября, 05:27

Политика

Кандидат в генсеки заявила, что ООН должна помочь в проведении выборов на Украине

Фото: depositphotos/gary718

Кандидат на должность генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес-Биркетт считает, что всемирная организация должна быть готова оказать содействие в проведении выборов на Украине в случае поступления соответствующего запроса. Об этом она сообщила в интервью РИА Новости.

По ее словам, помощь ООН может включать не только наблюдение за голосованием, но и содействие в подготовке к выборам. Родригес-Биркетт отметила, что на собственном опыте убедилась в эффективности организации в этом вопросе.

При этом она подчеркнула, что решение о приглашении международных наблюдателей остается за страной, проводящей выборы.

Ранее Владимир Путин предлагал ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, чтобы провести в этой стране демократические выборы. По его словам, подобные методы уже были реализованы в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии.

Российский президент отметил, что данный шаг нужен, чтобы привести к власти на Украине дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, с которым Москва сможет вести переговоры и подписывать легитимные документы.

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