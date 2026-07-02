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02 июля, 12:44

Политика

В Кремле не слышали официальных заявлений о выборах на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кремль не слышал официальных заявлений о возможных выборах президента на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ о том, что не исключены выборы, о том, что ведутся какие-то встречи на этот счет, и так далее, и тому подобное. Но как там насчет этого действительно – официальных заявлений мы не слышали", – отметил представитель Кремля.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ, действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил на встрече с лидером страны Владимиром Зеленским о своем желании участвовать в выборах. Украинский президент якобы сказал, что сейчас для этого открылось окно возможностей.

В планы самого Зеленского входит переизбрание. По данным журналистов, что выборы могут состояться в конце 2026 года.

Однако до этого сообщалось, что голосование за кандидатуру главы государства может пройти весной 2027-го. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров подчеркивал, что пока сложно говорить о конкретных сроках. По его мнению, многое будет зависеть от летней кампании Вооруженных сил России.

Экс-главком ВСУ Залужный заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

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