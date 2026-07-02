"Мосбилет" приглашает отметить день рождения Владимира Маяковского

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

"Мосбилет" приглашает москвичей и гостей столицы отметить день рождения Владимира Маяковского с 17 по 19 июля. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Обширную программу подготовили сразу на нескольких площадках: в двух мемориальных квартирах Государственного музея В. В. Маяковского, подведомственного столичному департаменту культуры, во дворе дома, где в 1913–1915 годах жила семья поэта, в книжном магазине "Библио-Глобус" на Мясницкой улице, а также в центре "Зотов", где развернется трехдневный фестиваль "Маяковский Weekend".

Стартует фестиваль с уличной выставки "Владимир Маяковский идет в гости". Посетителей ждут эксклюзивный показ сериала "Лиля", арт-бранч, различные мастер-классы, обучение игре в маджонг, интерактивная программа для детей и поэтическая прогулка. Завершением фестиваля станет лекция о Маяковском, которую прочтет драматург и прозаик Валерий Печейкин.

Ключевые мероприятия состоятся в день рождения поэта, 19 июля. Главной площадкой станет двор дома, где расположен музей "Квартира на Большой Пресне", а кульминацией вечера станет спектакль "Маяковский. Трагедия в стихах".

Студенецкий переулок

19 июля в 13:00 в квартире семьи Маяковских в Студенецком переулке начнется диалог "Маяковский & Пастернак". Он посвящен истории отношений двух выдающихся поэтов. Их знакомство в конце мая 1914 года было проникнуто взаимным восхищением, но позже пути поэтов разошлись. Маяковский обозначил их различие фразой: "Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я – в электрическом утюге".

В рамках встречи участники обсудят не только личные отношения культовых фигур ХХ века, но и то, как их диалог друг с другом отражал столкновение разных подходов к искусству в 1920-е годы.

Спустя два часа, в 15:00, стартует диалог "Маяковский & Булгаков" с участием директора Государственного музея В. В. Маяковского Марины Красновой и замдиректора по науке Музея Михаила Булгакова Ивана Назарова. Речь пойдет о том, как поэт и прозаик относились к смыслу литературной работы, кого считали своими читателями, что говорили о власти, любви и смерти.

В 17:00 стартует экскурсия "К социализму в гости". Она посвящена квартире в Студенецком переулке – первому собственному жилью семьи Маяковских. На экскурсии речь пойдет о поэзии, конструктивизме в жилой архитектуре и советском быте.

Красная Пресня

В 12:00 во дворе дома 36 на улице Красной Пресне состоится творческая встреча с Любовью Толкалиной "Полдень в середине лета". Актриса прочтет специально подобранные ко дню рождения поэта стихи. Вместе с ней в поэтическом диалоге с публикой примет участие актер Юрий Чурсин.

В 13:00 начнется интерактивная программа "Для детков-поэтков". Ее участники погрузятся в детские стихи Маяковского и попробуют сами создать сказочные сюжеты. Дети научатся находить рифмы, поймут, как ритм, паузы и авторские знаки препинания меняют смысл строки, и потренируются в сочинении стихов.

Экскурсия "Однажды в Америке" в квартире семьи Маяковских на Красной Пресне перенесет гостей в атмосферу Нью-Йорка "ревущих 1920-х" – эпохи расцвета кинематографа, танцев, блюза, неоновых огней и технических новинок. Особое внимание будет уделено кинематографу, поскольку Маяковский нередко обращался к опыту американских актеров, делая героями своих стихов и киносценариев Чарли Чаплина, Макса Линдера и Мэри Пикфорд.

Экскурсии пройдут в 14:00, 16:00 и 18:00. Билеты доступны в сервисе "Мосбилет".

В 14:30 художница Татьяна Зайцева проведет мастер-класс "Практика футуриста", где научит участников создавать иллюстрации к стихам Маяковского в технике гравюры на картоне. Полученные открытки будут напечатаны небольшим тиражом – не более пяти экземпляров. Мастер-класс подойдет и взрослым, и детям старше пяти лет.

В 16:30 откроется программа по ораторскому искусству и актерскому мастерству "Для голоса". Участники освоят приемы, помогающие преодолеть страх публичных выступлений и снять физические зажимы.

В 18:00 актеры театра и кино Евгений Петров и Алексей Сусов прочитают произведения Маяковского. При этом уточняется, что сам Маяковский трепетно относился к тому, как звучат его стихи, и даже учил актеров, как это нужно делать.

Творческая встреча "Ты одна мне ростом вровень" с Антоном Непомнящим начнется в 19:00. Режиссер и актер расскажет о спектакле "МаЯк", посвященном поэту и его последней музе Татьяне Яковлевой. В постановке соединяются авторский джаз и проза, поэзия, драматургия и хореография.

Завершит вечер спектакль "Маяковский. Трагедия в стихах", который начнется в 20:30. В его основе – трагедия "Владимир Маяковский", написанная поэтом в 1913 году. В ходе постановки о роли поэта, его месте в мире, славе и одиночестве поразмышляют заслуженный работник культуры России Леонид Краснов и директор Государственного музея В. В. Маяковского Марина Краснова. Музыкальное сопровождение саксофониста Сергея Летова придаст постановке особую атмосферу и поможет глубже понять эмоции Маяковского.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили посетить мастер-классы в Московском государственном музее С. А. Есенина. В частности, в "Есенин-центре" можно акриловыми красками расписать деревянную лошадку-качалку, а также посетить занятие по росписи фарфора.