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02 июля, 09:15

Мэр Москвы

Собянин: в Склифе провели первую в России гибридную операцию при аневризме мозга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачи института имени Н. В. Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Итогами хирургического вмешательства поделился Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр напомнил, что власти города на протяжении нескольких лет продолжают модернизацию столичных больниц, оснащают их новейшим оборудованием.

"В частности, гибридные операционные позволяют выполнять вмешательства, которые раньше считались крайне опасными, а иногда практически невозможными", – подчеркнул градоначальник.

Первая такая операция потребовалась 43-летней пациентке, обратившейся в институт Склифосовского с жалобой на потерю зрения одного глаза. При обследовании была обнаружена крупная аневризма внутренней сонной артерии, сдавливающая зрительный нерв.

Само вмешательство провели в гибридной операционной с участием нескольких специалистов, включая нейрохирургов и рентгенэндоваскулярных хирургов. Врачи полностью изолировали сложную аневризму от кровотока, предотвратив кровоизлияние и сохранив зрение пациентки.

В результате через сутки женщину перевели из реанимации, а через 10 дней выписали домой.

Как подчеркнул Собянин, Институт Склифосовского является ведущим многопрофильным научно-практическим центром экстренной, неотложной и плановой медицины. В настоящее время ведется строительство нового комплекса, который расширит возможности оказания высокотехнологичной помощи.

"Это соответствует задачам национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", – заключил глава города.

Параллельно с этим Москва уделяет внимание развитию системы травматологической и ортопедической помощи. Каждый год стационарную помощь получают свыше 100 тысяч пациентов этого профиля. Для них была сформирована единая городская система травматолого-ортопедической помощи, в которую включена сеть многопрофильных медучреждений.

Помимо этого, в московских больницах появились новейшие технологии, в том числе системы интраоперационной 3D-реконструкции, которые помогают создавать точные трехмерные модели для хирургических вмешательств.

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