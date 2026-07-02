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02 июля, 09:54

Город

Строительство трубопровода среднего давления стартовало в Кунцеве

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Строительство трубопровода среднего давления стартовало в столичном районе Кунцево, сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства Москвы.

Новый объект повысит надежность системы газоснабжения районной тепловой станции, которая обеспечивает теплом и горячей водой жилые дома и предприятия. Перед началом работ специалисты провели исследования грунта для сохранения проходящих рядом инженерных коммуникаций.

Трубопровод строится открытым и закрытым методами. На сложных участках с плотной застройкой применяется бурошнековое бурение. Такая технология дает возможность прокладывать трубы без разрушения дорог и зданий.

При строительстве газопровода используются полиэтиленовые трубы. Этот материал может выдерживать механические нагрузки и воздействие окружающей среды.

Для удаленного автоматизированного контроля энергоснабжения тепловой станции установят кран с электроприводом. При нештатной ситуации команда о закрытии задвижки поступит из центральной диспетчерской АО "Мосгаз" до приезда аварийной бригады. При необходимости подачу газа можно будет оперативно остановить.

Работы по строительству нового газопровода планируется завершить во втором квартале следующего года.

Между тем на северо-западе Москвы продолжается реконструкция газопровода высокого давления. Его готовность оценивается в 80%. Всего специалисты обновят более 3 километров инженерных сетей. В настоящее время выполняется плановая замена старых труб, врезка в основную систему запланирована на осень этого года.

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