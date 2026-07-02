Звезда фильма "Смертельное оружие" Дэнни Гловер заявил, что болен Альцгеймером

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Американский актер Дэнни Гловер, который прославился благодаря фильмам "Смертельное оружие" и "Джуманджи: Новый уровень", рассказал на шоу Today телеканала NBC, что страдает болезнью Альцгеймера.

По словам 79-летнего актера, Альцгеймер у него выявили три года назад. Гловер выразил уверенность, что его состояние будет ухудшаться в процессе прогрессирования болезни. Сейчас семья оказывает ему полную поддержку.

В 2022 году Гловер получил премию "Оскар". Также он 4 раза был номинирован на премию "Эмми". Помимо этого, актер являлся послом доброй воли программы развития ООН с 1998 по 2004 год.

Артист принимал участие в международных кампаниях по борьбе с бедностью, болезнями и ВИЧ/СПИДом в Африке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна. В 2004-м Гловер стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Ранее английский телеведущий Джереми Кларксон, известный по шоу Top Gear и The Grand Tour, сообщил, что у него диагностировали агрессивную форму рака. О болезни он объявил во время съемок последних эпизодов "Фермы Кларксона" на Amazon Prime, уточнив, что знал о диагнозе с мая. В 2024 году Кларксон уже попадал в больницу с жалобами на боли в груди.

