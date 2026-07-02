Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 10:33

Шоу-бизнес

Звезда фильма "Смертельное оружие" Дэнни Гловер заявил, что болен Альцгеймером

Фото: ТАСС/EPA/DAVID SWANSON

Американский актер Дэнни Гловер, который прославился благодаря фильмам "Смертельное оружие" и "Джуманджи: Новый уровень", рассказал на шоу Today телеканала NBC, что страдает болезнью Альцгеймера.

По словам 79-летнего актера, Альцгеймер у него выявили три года назад. Гловер выразил уверенность, что его состояние будет ухудшаться в процессе прогрессирования болезни. Сейчас семья оказывает ему полную поддержку.

В 2022 году Гловер получил премию "Оскар". Также он 4 раза был номинирован на премию "Эмми". Помимо этого, актер являлся послом доброй воли программы развития ООН с 1998 по 2004 год.

Артист принимал участие в международных кампаниях по борьбе с бедностью, болезнями и ВИЧ/СПИДом в Африке, Латинской Америке и странах Карибского бассейна. В 2004-м Гловер стал послом доброй воли ЮНИСЕФ.

Ранее английский телеведущий Джереми Кларксон, известный по шоу Top Gear и The Grand Tour, сообщил, что у него диагностировали агрессивную форму рака. О болезни он объявил во время съемок последних эпизодов "Фермы Кларксона" на Amazon Prime, уточнив, что знал о диагнозе с мая. В 2024 году Кларксон уже попадал в больницу с жалобами на боли в груди.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика