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02 июля, 10:53

Происшествия

Посольство РФ в Швеции подверглось очередному нападению дронов

Фото: 123RF.com/aapsky

Российское посольство в Швеции подверглось очередному нападению беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе дипмиссии.

"Один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской", – говорится в сообщении.

При этом второй дрон с прикрепленной имитацией самодельного взрывного устройства упал на территорию в непосредственной близости от здания Роспосольства.

В дипведомстве подчеркнули, что подобные инциденты приобрели систематический характер. Расследования до сих пор не выявили ни исполнителей, ни организаторов. При этом речь идет также о прямом нарушении шведского законодательства.

Комментируя эти атаки, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Стокгольм в нарушении обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. По ее словам, шведские власти не намерены привлекать злоумышленников к ответственности.

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