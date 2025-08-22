Захарова назвала систематическими атаки на дипсобственность РФ в Швеции

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Атаки беспилотников на объекты российской дипломатической собственности в Швеции носят систематический характер. Они происходят из-за потакания местных властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

21 августа дрон атаковал торговое представительство РФ в Швеции. С него сбросили пакет с краской. Как указывала дипмиссия России, расследования подобных инцидентов шведской полицией не принесли результатов.

По словам Захаровой, шведские власти не намерены привлекать злоумышленников к ответственности. В связи с этим она обвинила Стокгольм в нарушении обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Дипломат подчеркнула, что Москва настаивает на выполнении этих обязательств, поэтому Швеция должна обеспечить безопасность и неприкосновенность российских представительств.

В июле также происходила подобная ситуация. Тогда дрон сбросил краску на торгпредство России в Швеции. В дипмиссии указывали, что это продолжается уже более года. Обращения по данному вопросу неоднократно поступали шведской полиции и в МИД страны.

После случившегося министерство иностранных дел РФ выразило протест шведскому дипломату. Россия призвала шведские власти принять меры по установлению злоумышленников, которые стоят за нападениями на российские загранучреждения в Стокгольме, и привлечь их к ответственности.

