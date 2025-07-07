МИД РФ выразил протест шведскому дипломату из-за атаки БПЛА на торгпредство в Стокгольме

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Министерство иностранных дел РФ выразило протест шведскому дипломату, сообщает пресс-служба ведомства.

Временный поверенный в делах Королевства Швеции был вызван в МИД 7 июля. Протест шведской стороне заявлен в связи с атакой на торговое представительство России в Стокгольме, когда беспилотник сбросил контейнер с краской.

В пресс-службе подчеркнули, что МИД потребовал от шведских властей неукоснительного соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Кроме того, Россия призвала шведские власти к принятию мер по установлению злоумышленников, которые стоят за нападениями на российские загранучреждения в Стокгольме, и привлечению их к ответственности.

Нападение на торговое представительство России в Стокгольме произошло 5 июля. При этом в дипмиссии отметили, что это продолжается уже более года. По данному вопросу неоднократно поступали обращения к шведской полиции или в МИД Швеции.

Предыдущая атака случилась 17 июня, когда беспилотник сбросил пакет с краской перед входом в торговое представительство. Подобные атаки ставят под угрозу безопасность сотрудников и наносят ущерб имуществу представительства, подчеркивали в дипмиссии.