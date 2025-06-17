Дрон сбросил пакет с краской на торгпредство России в Швеции

Фото: rysslandshandel.se

Беспилотник сбросил пакет с краской перед входом в торговое представительство России в Швеции. Об этом в телеграм-канале сообщило российское посольство в Стокгольме.

"Упомянутая атака продолжила череду аналогичных нападений последнего времени на помещения российской дипломатической миссии в Швеции, ставящих под угрозу безопасность ее сотрудников и наносящих ущерб имуществу представительства", – говорится в сообщении.

Дипмиссия подчеркнула, что шведские власти в очередной раз не справились с соблюдением международно-правовых обязательств.

Ранее посол РФ в Швеции Сергей Беляев рассказал о психологическом давлении на российскую дипломатическую миссию в стране. По его словам, для оказания давления рядом с территорией посольства с разрешения шведских правоохранительных органов на постоянной основе проводятся антироссийские акции и митинги.

Кроме того, посольство неоднократно становилось объектом атак дронов, которые наносили ущерб имуществу. Например, 25 мая беспилотник также сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. При этом, добавил Беляев, сотрудники шведской полиции до сих пор не нашли виновных.