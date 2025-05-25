Емкость с краской сброшена с дрона на посольство России в Швеции

Фото: sweden.mid.ru

Емкость с краской сбросили с дрона на российское посольство в Швеции. Об этом сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

По данным ведомства, инцидент произошел 25 мая около 03:40 по местному времени (04:40 по московскому). Беспилотник, пролетев над территорией диппредставительства, сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом.

"Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", – говорится в публикации.

Дипломаты уточнили, что подобные нападения продолжаются уже более года. Посольство неоднократно обращалось к полиции и МИД Швеции, призывая пресечь атаки и выполнять в полном объеме обязательства шведского государства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года по обеспечению безопасности и неприкосновенности иностранных дипмиссий.

Однако, уточнили в посольстве РФ, результатов нет, что свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права.

Ситуацию с нападением уже прокомментировала ТАСС официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Завтра (26 мая 2025 года. – Прим. ред.) Стокгольм получит ноту протеста. Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции", – сказала она.

Аналогичный инцидент произошел в середине апреля. Тогда неизвестные бросили емкости с краской на асфальт перед входом в посольство РФ в Швеции и жилым комплексом на территории здания дипмиссии, где располагается школа. Дипломаты сообщили местным правоохранителям об акте вандализма, а также передали в шведский МИД ноту протеста.