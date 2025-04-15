Неизвестные бросили емкости с краской перед входом в посольство РФ в Швеции

Фото: sweden.mid.ru

Неизвестные бросили емкости с краской на асфальт перед основным входом в посольство России в Швеции и жилым комплексом на территории здания дипмиссии, где находится школа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу российского диппредставительства.

Посольство сообщило местным правоохранителям о данном акте вандализма. Дипломаты добавили, что передали в министерство иностранных дел Швеции ноту, в которой указали на необходимость выполнения обязанностей, предписанных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.



Ранее суд в Литве вынес приговор мужчине, который бросил бутылки с зажигательной смесью в посольство России в Вильнюсе. Его приговорили к 6 месяцам лишения свободы. Вместе с тем ему предстоит выплатить свыше 6 тысяч евро в качестве компенсации, так как на стене здания остались следы огня и дыма.

Из материалов дела следовало, что 50-летний мужчина совершил акт вандализма на основании личных мотивов. Таким образом он хотел выразить свое недовольство властями России. В ходе судебного заседания он в полной мере признал свою вину.

