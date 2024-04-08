Бутылками с зажигательной смесью забросали посольство РФ в Литве

Фото: depositphotos/vilaxlt

Неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства России в Вильнюсе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя департамента полиции Рамунаса Матониса.

По его словам, инциденты зафиксировали камеры видеонаблюдения, а также полицейские, которые постоянно дежурят у здания диппредставительства.

Матонис подчеркнул, что никто не пострадал, однако на стене здания видны следы огня и дыма. По данному факту ведется расследование.

Ранее Литва признала угрозой национальной безопасности около 400 российских граждан, многие из которых являются преклонного возраста.

По данным департамента миграции Литвы, всего с ноября 2022 года по декабрь прошлого года угрозой нацбезопасности признали 397 россиян. Им отказали в выдаче временного вида на жительство, отозвали уже выданные разрешения и аннулировали постоянные виды на жительство.

Российское посольство старается оказывать содействие гражданам через привлечение в госпрограмму по переселению в РФ.