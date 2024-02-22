22 февраля, 16:58Транспорт
Решение Литвы закрыть погранпункты для РФ не отразится на транзите поездов в Калининград
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
Решение литовских властей закрыть погранпункты для РФ и запрет на посадку и высадку пассажиров на некоторых станциях не отразится на транзите поездов в Калининград, следует из сообщения компании "Российские железные дороги" в телеграм-канале.
"Решение правительства Литвы с 1 марта закрыть погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров на ж/д станциях Кена и Кибартай никак не повлияет на порядок транзита поездов российского формирования в/из Калининграда", – отмечается в публикации.
С 1 марта вступит в силу решение кабмина Литвы о запрете гражданам РФ, следующим в Калининград, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны. Уточнялось, что первая станция расположена на границе с Белоруссией, а вторая – неподалеку от границы с Калининградской областью.
При этом правительство республики отметило, что в исключительных случаях высадка пассажиров будет возможна, однако решение об этом будет принимать Государственная пограничная служба Литвы.
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