Литва запретит высадку россиян из калининградских поездов на своей территории

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Правительство Литвы решило с 1 марта запретить россиянам, следующим в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории этой страны. Об этом сообщает литовский новостной портал 15min.

Первая станция расположена на границе с Белоруссией, а вторая – неподалеку от границы с Калининградской областью.

"В среду правительство приняло решение, что с 1 марта будет запрещено выходить и садиться на транзитные поезда на пропускных пунктах Кяна и Кибартай", – указано в сообщении.

Литовское правительство сообщило, что в исключительных случаях высадка пассажиров будет возможна, однако решение об этом будет принимать Государственная пограничная служба Литвы.

Ранее пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Калининграда существует стратегическая опасность, так как в соседних странах Прибалтики наблюдаются милитаристские заявления.

Он отметил, что страны стягивают на свои территории все больше военнослужащих, военных объектов и техники. Поэтому Россия вынуждена принимать дополнительные меры для защиты своих земель.

До этого в Минобороны Эстонии заявили, что властям Эстонии, Литвы и Латвии удалось прийти к консенсусу по созданию "линии обороны" на границе с восточной частью России.