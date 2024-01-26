Неожиданный визит Путина в Калининград напугал страны Евросоюза – СМИ

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Внезапное посещение Владимиром Путиным Калининградской области напугало приграничные страны Евросоюза, пишет британское издание The Daily Telegraph.

По мнению автора статьи, своей поездкой президент России увеличил опасения стран ЕС в связи с якобы возможным конфликтом РФ и НАТО. По информации СМИ, в Европейском союзе опасаются появления очага будущего конфликта на территории Калининграда.

"Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы", – уточняется в публикации.

Согласно данным издания, в момент приближения борта российского лидера к Балтийскому морю, истребители у берегов шведского острова Готланд перешли в боевую готовность.



Поездка Путина в Калининград не является посланием странам НАТО, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что это обычная работа в рамках посещения регионов. По его словам, специалисты сделали все необходимое для обеспечения безопасности президента во время полета.

Сам Путин по приезде в регион заявил, что Калининградскую область надо поддержать на фоне противоправных действий некоторых стран, которые привели к проблемам в экономике региона. В частности, за 11 месяцев 2023 года в Калининграде на 7,7% сократился промышленный рост, заявил президент РФ.