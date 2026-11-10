10 ноября, 11:15Политика
Переговоры России, Украины и США начались в Абу-Даби
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США начались в Абу-Даби. Об этом РИА Новости заявил источник в переговорной группе.
Консультации по украинскому урегулированию пройдут 10 и 11 ноября. В ходе встречи стороны планируют обсудить гарантии безопасности после окончания конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.
Переговорная группа от России состоит из 11 человек – 5 членов делегации и 6 экспертов. Делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Во главе украинской делегации – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США на встрече присутствуют спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
По мнению научного директора Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова, трехсторонние переговоры вряд ли завершатся согласованием рамочного соглашения по урегулированию конфликта. Эксперт считает, что для этого нужен диалог на более высоком политическом уровне.
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