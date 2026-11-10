Переговоры России, Украины и США начались в Абу-Даби

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Трехсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США начались в Абу-Даби. Об этом РИА Новости заявил источник в переговорной группе.

Консультации по украинскому урегулированию пройдут 10 и 11 ноября. В ходе встречи стороны планируют обсудить гарантии безопасности после окончания конфликта, снижение эскалации и гуманитарные вопросы.

Переговорная группа от России состоит из 11 человек – 5 членов делегации и 6 экспертов. Делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Во главе украинской делегации – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. От США на встрече присутствуют спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

По мнению научного директора Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федора Лукьянова, трехсторонние переговоры вряд ли завершатся согласованием рамочного соглашения по урегулированию конфликта. Эксперт считает, что для этого нужен диалог на более высоком политическом уровне.